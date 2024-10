1 In Vöhringen wurde ein Auto aufgebrochen. Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Auf dem Parkplatz der Vöhringer Tonaushalle wurde am Montag ein Auto aufgebrochen und nach Wertsachen durchwühlt.









Link kopiert



Im Verlauf des Montagabends hat ein unbekannter Täter laut Angaben der Polizei an einem auf dem Parkplatz der Tonaushalle in der Festallee in Vöhringen abgestellten schwarzen Opel Astra die Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen und anschließend das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchwühlt.