Vorfall in Vöhrenbach

1 Die Feuerwehr in Vöhrenbach waren zum Brand eines Schuppens alarmiert worden. (Symbolbild) Foto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com

Aufgrund eines brennenden Schuppens in Vöhrenbach ist am Sonntagmittag die Feuerwehr alarmiert worden.









Gegen 12.30 Uhr geriet in der Linachstraße in Vöhrenbach laut Angaben der Polizei ein Schuppen aufgrund des technischen Defekts eines Akkus in Brand.