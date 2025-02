Villinger Gefängnis Im Jahr 2027 ist Schluss – so soll es danach mit dem Knast weiter gehen

Die Uhr für das Villinger Gefängnis tickt. Der Neubau der großen Haftanstalt in Rottweil schreitet voran, im Jahr 2027 soll deshalb die Einrichtung in der Innenstadt schließen. Doch wie geht es danach weiter? So sehen die nächsten Schritte aus.