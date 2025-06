Vorfall in Villingen

Ein 53-jähriger Skoda-Fahrer hat am Dienstag die Vorfahrt missachtet und somit einen Schaden von 8000 Euro verursacht.







Ein 53-jähriger Skoda-Fahrer missachtete am Dienstag gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Warnburgstraße/Obrist-Aescher-Straße in Villingen die Vorfahrt eines 49-jährigen Fiat-Fahrers. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß.