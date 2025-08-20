Vorfall in Villingen E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall verletzt (red/pz) 20.08.2025 - 12:59 Uhr 1 Bei einem Unfall in Villingen wurde ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. (Symbol) Foto: Rehder Bei einem Unfall wurde in Villingen ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Link kopiert Am Dienstag hat sich in Villingen nach Angaben der Polizei ein Unfall mit einem verletzten E-Scooter-Fahrer ereignet. Der 18-Jährige war mit diesem gegen 17 Uhr parallel zur Vöhrenbacher Straße unterwegs und wollte diese am dortigen Fußgängerüberweg überqueren. Eine 30-jährige Skoda-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem 18-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.