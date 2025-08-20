Vorfall in Villingen: E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall wurde in Villingen ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt.

Am Dienstag hat sich in Villingen nach Angaben der Polizei ein Unfall mit einem verletzten E-Scooter-Fahrer ereignet.

Der 18-Jährige war mit diesem gegen 17 Uhr parallel zur Vöhrenbacher Straße unterwegs und wollte diese am dortigen Fußgängerüberweg überqueren.

Eine 30-jährige Skoda-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem 18-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.