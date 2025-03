Vorfreude auf die Lionsnight Bald feiert Villingen wieder für den guten Zweck

In wenigen Wochen ist es wieder soweit: Mit der Lionsnight verwandelt sich die Villinger Innenstadt in eine große Musik- und Partyzone. Bei ausgelassener Stimmung kann an ausgewählten Orten gefeiert werden – und das alles für einen guten Zweck.