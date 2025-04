Frau in Tübingen entführt Polizei zeigt Phantombild des Tatverdächtigen

Nach der Entführung einer 68 Jahre alten Frau am Samstag, 19. April, von einem Supermarktparkplatz im Schleifmühleweg in Tübingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen mit Hochdruck an der Aufklärung des Verbrechens.