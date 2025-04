Saisonstart in der Troase Mitte April heißt es „Wasser marsch“

Mitten in den Vorbereitungen für das Naturbad in Trossingen für die Saison 2025 stecken die Verantwortlichen. Die Eröffnungsfeier findet am Sonntag, 18. Mai, statt – in Kombination mit dem Startschuss zum zweiten Trossinger Stadtradeln.