Vorfall in Sulz: Räuber reißt Seniorin die Handtasche weg

Vorfall in Sulz

1 Zu einem Taschendiebstahl ist es am Mittwoch gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Arno Burgi

In Sulz hat ein junger Mann einer Seniorin am Mittwoch die Handtasche geraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.









Eine Seniorin ist am frühen Mittwochmorgen in Sulz in der Straße „Vorstadt“ Opfer eines Raubes geworden, berichtet die Polizei.