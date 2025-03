Aggressiver Radfahrer spuckt Autofahrerin an

Vorfall in St. Georgen

1 Ein Radfahrer ist in St. Georgen ausgerastet. (Symbolfoto). Foto: Friso Gentsch/dpa

Eine 46-jährige Autofahrerin ist am Freitagmittag in St. Georgen von einem wütenden Radfahrer bespuckt worden.











Die Fahrerin eines schwarzen Mercedes, A-Klasse, gegen 13 Uhr auf der Bahnhofstraße in St. Georgen. Sie wurde von einem Radfahrer überholt und dabei behindert, weshalb sie die Hupe betätigte. Der Radfahrer fuhr daraufhin in Schlangenlinien vor dem Pkw her und bremste diesen aus.