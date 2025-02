Städtische Galerie Schwenningen Wie die aktuelle Ausstellung starre DDR-Strukturen modern aufweicht

Unterschiedlichste Perspektiven auf die Geschichte der DDR werden in den Kunstwerken der Ausstellung „Restwert. Zeugnisse der DDR in der Gegenwartskunst“ geworfen. Kuratorin Rebekka Körnig gibt beim exklusiven Rundgang Einblicke in die Entstehung – und erklärt, welche Grundfunktion Kunst überhaupt hat.