1 Betrunken hat ein Mann in Schramberg einen Unfall gebaut – und direkt die Flucht ergriffen. (Symbolbild) Foto: Adobe_Stock_piotr290

Mutmaßlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 64-jähriger Audifahrer am Freitagmittag im Schramberger Stadtteil Waldmössingen.









An der Apotheke in der Vorstadtstraße in Schramberg-Waldmössingen touchierte der Mann nach Angaben der Polizei gegen 16.30 Uhr bei der Vorbeifahrt einen auf der Gegenseite geparkten roten Kastenwagen. Dieser wurde dadurch erheblich an der Fahrerseite beschädigt.