Vorfall in Schonach

1 Am Freitag ist ein 74-jähriger Fahrradfahrer gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. (Symbolfoto) Foto: © Kzenon – stock.adobe.com

Schwere Verletzungen hat sich am Freitag ein 74-jähriger Radfahrer bei einem Sturz in Schonach zugezogen. Der Senior wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.









Link kopiert



Der 74-jährige Radfahrer verlor am Freitag gegen 18.30 Uhr auf einer Gefällstrecke in Schonach in Richtung Ortsmitte die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.