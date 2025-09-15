Vorfall in Schliengen: Zwei Mädchen sexuell belästigt

In einem Regionalzug, der von Schliengen nach Haltingen unterwegs war, sollen zwei Mädchen sexuell belästigt worden sein. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Die Bundespolizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich im Regionalzug RB 27 (17185) von Schliengen nach Haltingen ereignet haben soll. Ein Mann soll am Samstag gegen 18.27 Uhr zwei 13 beziehungsweise 14 Jahre alte Mädchen mit deutscher Staatsangehörigkeit sexuell belästigt haben. Zuvor soll der Tatverdächtige die Mädchen am Bahnhof Schliengen angesprochen haben.

Der Tatverdächtige wird laut Mitteilung der Polizei wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, zirka 1,60 bis 1,70 Meter groß, Drei-Tage-Bart, mit Brille. Er soll eine dunkelblaue Jogginghose, eine graue Sweatjacke und ein graues Basecap getragen haben. Zudem soll er ein weißes Fahrrad sowie einen schwarzen Koffer dabei gehabt und im Zug abgestellt haben.

Wer hat den Vorfall beobachtet?

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere fragt die Bundespolizei, wer den Tatverdächtigen kennt, diesen beschreiben oder Hinweise auf ihn geben kann oder möglicherweise Bilder oder Videoaufnahmen von dem Geschehen gefertigt hat. Aber auch Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07628/80590 zu melden.