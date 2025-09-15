Vorfall in Schliengen: Zwei Mädchen sexuell belästigt

In einem Regionalzug, der von Schliengen nach Haltingen unterwegs war, sollen zwei Mädchen sexuell belästigt worden sein. Die Bundespolizei sucht Zeugen.
Die Bundespolizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich im Regionalzug RB 27 (17185) von Schliengen nach Haltingen ereignet haben soll. Ein Mann soll am Samstag gegen 18.27 Uhr zwei 13 beziehungsweise 14 Jahre alte Mädchen mit deutscher Staatsangehörigkeit sexuell belästigt haben. Zuvor soll der Tatverdächtige die Mädchen am Bahnhof Schliengen angesprochen haben.