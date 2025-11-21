Vorfall in Rottweil: „Ich hatte Angst und Panik um mein Leben“

Eine Frau wird in Rottweil von einem Mann auf offener Straße massiv bedrängt – und niemand hilft. Alena Schlechtman will mit ihrer Geschichte aufrütteln.
Es ist dunkel am Montagabend in Rottweil, als Alena Schlechtman an der Haltestelle Kriegsdamm aus dem Bus steigt. Sie telefoniert mit ihrem Mann und geht an der Ecke vorbei, wo sich ein Kik-Markt befindet, als plötzlich ein Mann die Treppe hinter ihr herunterkommt und sie wiederholt anspricht. Schnell holt er sie ein, ruft „Hallo“ und drängt sich ihr auf. So berichtet sie es unserer Redaktion.