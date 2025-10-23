Vorfall in Rottweil: BMW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 12 Uhr am Mittwochmittag beschädigten die Täter vermutlich beim Vorbeigehen den Lack des Wagens mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.
In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte an einem blauen BMW in der Tuttlinger Straße in Rottweil erheblichen Sachschaden angerichtet.
Die Polizei bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tuttlinger Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0741/477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.