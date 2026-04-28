Vorfall in Rheinfelden: Mann steckt Pistole in den Hosenbund und geht wieder

1 Wer der Pistolenmann war, konnte nicht ermittelt werden (Symbolfoto). Foto: Pixabay/Simon In Rheinfelden hat sich unlängst ein kurioser Vorfall abgespielt. Die Hintergründe sind allerdings unklar.







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Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, liegt das Ereignis bereits ein wenig zurück. So soll des Nachts ein Mann mit einer Pistole in der Rheinfelder Innenstadt gesehen worden sein. Konkret seien am Sonntag, 12. April, gegen 1 Uhr mehrere Notrufe eingegangen, dass sich in einem Gastronomiebetrieb eine Person mit Pistole befinde. Es sei aber niemand bedroht oder gar geschossen worden.