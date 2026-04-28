Vorfall in Rheinfelden: Mann steckt Pistole in den Hosenbund und geht wieder
1
Wer der Pistolenmann war, konnte nicht ermittelt werden (Symbolfoto). Foto: Pixabay/Simon

In Rheinfelden hat sich unlängst ein kurioser Vorfall abgespielt. Die Hintergründe sind allerdings unklar.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, liegt das Ereignis bereits ein wenig zurück. So soll des Nachts ein Mann mit einer Pistole in der Rheinfelder Innenstadt gesehen worden sein. Konkret seien am Sonntag, 12. April, gegen 1 Uhr mehrere Notrufe eingegangen, dass sich in einem Gastronomiebetrieb eine Person mit Pistole befinde. Es sei aber niemand bedroht oder gar geschossen worden.

 

Zeugen flüchten in Gaststätte

Eine Augenzeugin berichtete gegenüber unserer Zeitung, sie sei gerade vor einer Gaststätte gestanden, als aus einer gegenüber befindlichen Bar plötzlich eine Person herausgestürmt und weggerannt sei. Dann sei plötzlich ein Mann aus der Tür auf die Straße getreten, habe mutmaßlich eine Pistole in der Hand gehalten, diese dann aber in seinen Hosenbund gesteckt und sei wieder weggegangen. Die Zeugin und ihre Begleiter brachten sich daraufhin in einer nahen Gaststätte in Sicherheit, wo sofort die Tür verriegelt und direkt zum Telefon gegriffen wurde.

Polizei fandet ohne Erfolg

Daraufhin rückte die Polizei mit drei Streifen an und fahndete nach dem mutmaßlichen Pistolenmann, konnte jedoch niemanden finden und stellte die Suche daher nach einiger Zeit wieder ein, wie die Polizei auf Nachfrage berichtet.

 