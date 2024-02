Vorfall in Reichenbach: Mann wird bei Angriff schwer verletzt

Vorfall in Reichenbach

1 Die Polizei sucht Zeugen der nächtlichen Attacke. Foto: Weber

Ein Schwerverletzter ist das Ergebnis eines Vorfalls in Lahr-Reichenbach, dessen nähere Umstände jetzt von der Polizei ermittelt werden müssen.









Eine Polizeistreife fand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Reichenbacher Hauptstraße einen Mann, der mit schweren Verletzungen auf dem Boden lag. Der 25-Jährige, der laut der Polizeimeldung angetrunken war, soll bei einer bei einer handfesten Auseinandersetzung von einem Mann attackiert worden sein. Passiert ist das Ganze bei einer Bushaltestelle. Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht.