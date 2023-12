1 Der mutmaßliche Täter verschwand unerkannt (Symbolbild). Foto: imago images/7aktuell/7aktuell.de Kevin Lermer via www.imago-images.de

Ein unbekannter Jugendlicher wirft in Rastatt einen Böller in einen vollbesetzten Bus. Danach flüchtet der Täter. Was über den Vorfall bekannt ist.









Ein Jugendlicher hat einen Böller in einen Bus in Rastatt geworfen. Laut Polizeiangaben von Mittwoch hatte das vollbesetzte Fahrzeug am Dienstag am Omnibusbahnhof in Rastatt gestanden. Der mutmaßliche Täter flüchtete nach seinem Wurf unerkannt. Verletzt wurde niemand, am Bus entstanden Brandmale am Boden.