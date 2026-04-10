Vorfall in Rangendingen: Hund frisst Giftköder und stirbt

Schock in Rangendingen: Ein Deutscher Jagdterrier erliegt nach Vergiftung dem Nierenversagen. Der Hund gehörte zur Familie, sein Tod stimmt sie sehr traurig.
Es war der Montagnachmittag, als Milan seinen letzten Atemzug machte. Ein Tierarzt schläferte ihn ein. Tage später wirkt Herrchen Kurt Strobel immer noch angefasst: „Mir geht’s ganz schlecht.“ Strobel: „Ich hätte nicht gedacht, dass das so an mich geht.“ Der Jagdhund, ein reinrassiger Deutscher Terrier, hatte keine Chance gegen das Gift. Damit endete für den Hund ein zehntägiger Todeskampf – und für die Familie ein emotionales Auf und Ab zwischen Hoffen und Bangen.