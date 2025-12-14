Vorfall in Onstmettingen: Betrunkener Mann greift Polizisten an
1
Trotz wiederholter Aufforderungen lief der Mann immer wieder auf den Streifenwagen zu und ging in bedrohlicher Weise auf einen Polizeibeamten zu. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Nach einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte ist in der Nacht zum Sonntag ein 31 Jahre alter Mann in Albstadt-Onstmettingen in Gewahrsam genommen worden. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt.

Die Polizei war gegen 2.20 Uhr wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen alarmiert worden. Vor Ort zeigte sich der 31-Jährige stark alkoholisiert und verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Er versuchte mehrfach, zu einem Kontrahenten zu gelangen, der bereits in einem Streifenwagen saß.

 

Trotz wiederholter Aufforderungen lief der Mann immer wieder auf den Streifenwagen zu und ging in bedrohlicher Weise auf einen Polizeibeamten zu. Der Angriff konnte durch das Einschreiten der Beamten unter Anwendung unmittelbaren Zwangs gestoppt werden.

Beim Anlegen der Handschellen leistete der 31-Jährige erheblichen Widerstand, sodass ein Diensthund eingesetzt wurde. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen durch Hundebisse und wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Anschließend brachten die Beamten ihn in eine Gewahrsamszelle des Polizeireviers Albstadt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

 