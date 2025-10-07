Vorfall in Österreich: Babys vertauscht – Aufklärung nach 35 Jahren

Vor 35 Jahren kam es in einem Krankenhaus in Österreich zu einer Baby-Verwechslung: Die Eltern nahmen das falsche Kind mit nach Hause. Nun kriegen die Familien Klarheit.
Vor knapp 35 Jahren sind zwei Babys in einer österreichischen Klinik verwechselt worden. Erst vor wenigen Wochen fanden die mittlerweile erwachsenen Frauen und ihre leiblichen Eltern dank eines DNA-Tests zusammen. Die zwei Familien berichteten dem Sender ORF von sehr positiven, aber teilweise auch schmerzhaften Gefühlen, die sie nun durchleben.