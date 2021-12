Brand in Schwenningen 77-Jährige stirbt auf tragische Weise

Bei einem Brand in einer Wohnung in Schwenningen ist am Dienstagabend eine 77-jährige Frau ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen – doch schon jetzt deutet sich ein tragisches Geschehen an.