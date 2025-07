Fremder Autofahrer spricht Kinder an

Vorfall in Neufra

1 So ähnlich lief es in Neufra ab. Aber die Kinder, die auf ihrem Heimweg von der Schule aus dem Auto heraus mit Schokolade gelockt wurden, haben richtig gehandelt: Sie liefen sofort weg. Kritischer hingegen sieht die Polizei die Reaktion der Eltern, die den Vorfall auf den Sozialen Medien veröffentlichten. Foto: Hannes Eichinger/stock.adobe.com Die Eltern erstatten Anzeige, loben ihren Sprößling fürs Wegrennen und informieren über Social Media. Und dies sagt die Polizei im Gespräch mit unserer Redaktion dazu.







Tatsächlich kommt es immer mal wieder vor, dass fremde Menschen Kinder ansprechen – oft auch von einem Auto heraus. In diesem Fall, so verbreiten es die Eltern und Großeltern über die sozialen Netzwerke, soll ein Autofahrer, der wohl auch in Begleitung war, die Kinder vom Autofenster aus mit Schokolade angelockt haben.