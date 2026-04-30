Vorfall in Neuenburg: Mann steigt in fremden Transporter ein und fährt los

Ein 24-jähriger ist in Neuenburg-Zienken von der Polizei festgenommen worden, nachdem er versucht haben soll, mehrere Autos zu stehlen.
Die Polizei hat am Montag in Zienken einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der Mann soll in zwei Fällen versucht haben, gewaltsam Autos zu stehlen. Ersten Erkenntnissen zufolge hielten am Montag gegen 20 Uhr nacheinander mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A5 in Richtung Süden auf Höhe Zienken an, um einer gestikulierenden Person in einer vermeintlichen Notsituation zu helfen.