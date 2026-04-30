Vorfall in Neuenburg: Mann steigt in fremden Transporter ein und fährt los

Ein 24-jähriger ist in Neuenburg-Zienken von der Polizei festgenommen worden, nachdem er versucht haben soll, mehrere Autos zu stehlen.

Die Polizei hat am Montag in Zienken einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der Mann soll in zwei Fällen versucht haben, gewaltsam Autos zu stehlen. Ersten Erkenntnissen zufolge hielten am Montag gegen 20 Uhr nacheinander mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A5 in Richtung Süden auf Höhe Zienken an, um einer gestikulierenden Person in einer vermeintlichen Notsituation zu helfen.

Die Person soll dann versucht haben, den Autoschlüssel eines Helfers zu entwenden. Nach einem kurzen Gerangel sei der Tatverdächtige über den Wildschutzzaun in den Wald geflüchtet, teilt die Polizei mit. Der Geschädigte wurde verletzt. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Den Tatverdächtigen festgehalten

Wenig später ging ein Hinweis ein, wonach ein Mann in Zienken versucht haben soll, einen Transporter zu entwenden. Demnach habe der Geschädigte sein Fahrzeug gerade entladen, als der Tatverdächtige einstieg und losfuhr. Der Geschädigte konnte das Fahrzeug jedoch stoppen und den Tatverdächtigen mithilfe von Anwohnern festhalten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich in beiden Fällen um denselben Tatverdächtigen. Der 24-jährige Beschuldigte, der nach aktuellem Ermittlungsstand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde festgenommen.

Zeugen sollen sich melden

Es werden Zeugen und mögliche weitere Geschädigte gesucht. Sie sollen sich unter Tel. 0761/8822880 bei der Polizei melden.