Vorfall in Neubulach: Junge von fremdem Mann angesprochen?

1 Die Polizei rät Eltern, ihre Kinder zu sensibilisieren und klar „Stop“ oder „Nein“ zu sagen, wenn ihnen Erwachsene zu nahe kommen sollten. Foto: © motortion - stock.adobe.com/Ievgen Chabanov

Angesprochen und an der Kapuze gepackt worden sein soll ein Junge am vergangenen Donnerstagabend in Neubulach. So heißt es zumindest in einer Nachricht, die in sozialen Netzwerken geteilt wurde. Das sagt die Polizei dazu.









Ein Junge soll in Neubulach von einem fremden Mann angesprochen und sogar an der Kapuze gepackt worden sein. Das heißt es jedenfalls in einer Meldung, die am Samstag in sozialen Netzwerken und ähnlichem geteilt wurde. „Achtung! Am Donnerstagabend wurde der Sohn meiner Freundin in Neubulach auf dem Heimweg von einem Mann mit osteuropäischem Akzent verfolgt. Der Mann wollte wissen, wo der Junge wohnt, und bot ihm an, ihn nach Hause zu bringen.“ Als der Junge weitergelaufen sei, „packte ihn der Mann an der Kapuze. Zum Glück konnte er sich losreißen und entkommen.“ Die Nachricht endet mit dem Rat: „Bitte seid wachsam und passt gut auf eure Kinder auf!“