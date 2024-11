Nach derzeitigem Kenntnisstand und laut Angaben der Polizei befuhr ein Mercedesfahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag die Panoramastraße in Gündringen.

In Nähe des Sportplatzes kam der Fahrer seitlich von der Fahrbahn ab und schließlich an einem Abhang zum Stehen. Ersthelfer und die hinzugerufene Polizei konnten den vermeintlichen Fahrzeugführer weiter unten im Gebüsch schlafend auffinden. Von dort wurde der Leichtverletzte durch die Feuerwehr geborgen und zur Untersuchung in das Krankenhaus nach Nagold verbracht.

Lesen Sie auch

Hier wurden ihm nicht nur seine Blessuren versorgt, sondern auch noch eine Blutprobe entnommen.

Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit verantworten und mit führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.