1 Ein Wolf. Der Riss in Mitteltal geht auf GW825m zurück. Foto: AdobeStock_andamanec

Der Hirsch-Riss, der am 9. März in Mitteltal beobachtet wurde, ist auf einen Wolf zurückzuführen. Dies teilte das Landratsamt Freudenstadt am Dienstag mit.

Kreis Freudenstadt - Am 9. März wurde am späten Abend am Ortsende von Mitteltal beobachtet, wie ein Stück Rotwild von einem hundeartigen Tier verfolgt, in den Bach getrieben und dort gerissen wurde.

Die Untersuchung der entnommenen Proben durch das Forschungsinstitut Senckenberg bestätigt nun, dass es ein Wolf war – genau genommen der Wolfsrüde GW825m, der sich seit 2018 im Nordschwarzwald niedergelassen hat. Der Vorfall sei beobachtet worden. "Dieses vermeintlich ungewöhnliche Verhalten ist jedoch als völlig normal und unkritisch zu bewerten", so das Landratsamt. Wäre das Beutetier, eine Hirschkuh, nicht aus dem Wald heraus geflüchtet, so wären beide auch nicht in Ortsnähe aufgetaucht.

Dass der Wolf kaum von seiner Beute gefressen habe, weise im Übrigen darauf hin, dass sich der Wolf durch die Nähe zum Menschen gestört gefühlt habe und nach kurzer Zeit geflohen sei. Weitergehende Fragen beantwortet der Wildtierbeauftragte des Landkreises, Peter Daiker, Telefon 07441/9 20 50 77.