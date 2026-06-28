Vorfall in Lüdenscheid: Baby aus Klinik mitgenommen - Polizei nimmt Unbekannte fest

Eine Frau gibt sich als Krankenhaus-Mitarbeiterin aus und nimmt ein Baby aus einem Patientenzimmer mit. Später wird es in einem Parkhaus entdeckt. Nun ist die mutmaßliche Täterin gefasst.
Lüdenscheid - Die Polizei hat die unbekannte Frau gefasst, die in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen ein neugeborenes Baby aus einem Krankenhaus mitgenommen haben soll. Die 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnung der Frau wurde durchsucht, sie soll bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten sein.