Vorfall in Los Angeles: Schüsse auf Rihannas Haus – Anklage wegen versuchten Mordes

Als plötzlich Schüsse auf Rihannas Anwesen fallen, ist die Sängerin zu Hause. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Die Verdächtige könnte lebenslang hinter Gitter kommen.
Los Angeles - Wegen des Versuchs, Popstar Rihanna zu töten, ist in den USA Anklage gegen eine 35 Jahre alte Frau erhoben worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird der Verdächtigen unter anderem versuchter Mord zur Last gelegt. Sie habe "versucht, die Musikerin Rihanna zu töten", als sie mehrere Schüsse auf das Haus der Sängerin in Los Angeles abgefeuert habe. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Sonntag niemand. Der Verdächtigen droht laut Staatsanwaltschaft lebenslange Haft.