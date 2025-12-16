Vorfall in Lörrach: Frau stürzt im Bus
Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich

Durch den Sturz verletzte sich die Frau leicht.

Eine 51-jährige Frau soll am Freitag gegen 9.15 Uhr durch das abrupte Bremsen des Fahrers eines Linienbusses im Bus gestürzt sein. Der Bus war auf der Linie 7 in Richtung Salzert unterwegs und befuhr die Weinbrennerstraße in Richtung Basler Straße/Baumgartnerstraße. Vor der Kreuzung soll sich der Busfahrer zum Abbiegen zunächst nach rechts in die Basler Straße eingeordnet haben. Er bemerkte wohl seinen Fehler, habe abrupt abgebremst und sich auf die Fahrspur geradeaus in Richtung Baumgartnerstraße eingeordnet.

 

Dabei sei die 51-Jährige im Bus gestürzt. Durch den Sturz verletzte sich die Frau leicht. Im Bus sollen sich weitere Fahrgäste befunden haben.

Zur weiteren Abklärung des Vorfalls werden diese Fahrgäste gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein in Verbindung setzen. Die Verkehrspolizei ist unter Tel. 07621 / 98 00 0 erreichbar.

 