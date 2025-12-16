Vorfall in Lörrach: Frau stürzt im Bus

1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich Durch den Sturz verletzte sich die Frau leicht.







Link kopiert



Eine 51-jährige Frau soll am Freitag gegen 9.15 Uhr durch das abrupte Bremsen des Fahrers eines Linienbusses im Bus gestürzt sein. Der Bus war auf der Linie 7 in Richtung Salzert unterwegs und befuhr die Weinbrennerstraße in Richtung Basler Straße/Baumgartnerstraße. Vor der Kreuzung soll sich der Busfahrer zum Abbiegen zunächst nach rechts in die Basler Straße eingeordnet haben. Er bemerkte wohl seinen Fehler, habe abrupt abgebremst und sich auf die Fahrspur geradeaus in Richtung Baumgartnerstraße eingeordnet.