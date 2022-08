2 Der Junge erlitt auch Kratzspuren am Rücken. Foto: Günter

Es hätte eine idyllische Wanderung mit der Familie werden sollen – ein äußerst aggressiver Schäferhund setzte diesem Vorhaben aber ein Ende: Dieser fiel über einen Achtjährigen her und fügte ihm Bisswunden zu.















Lauterbach - Die Mutter des Achtjährigen ist auch Tage nach dem Vorfall noch schwer mitgenommen. "Das ist wirklich unglaublich, was da passiert ist", klagt sie.

Die Familie wohnt im Kreis Ludwigsburg und besuchte die Schwiegereltern, die im Schwarzwald wohnen. Am vergangenen Sonntag war die besagte Wanderung mit drei Erwachsenen und fünf Kindern im Alter zwischen drei und elf Jahren geplant. Vom Busbahnhof Schramberg ging es in Richtung Lauterbacher Wasserfälle und weiter auf dem Lauterbacher Wandersteig.

Hund ist äußerst gereizt

Alles lief bei blendendem Wetter bestens – bis gegen 10.45 Uhr der Abstieg von der Bergkapelle in Richtung Lauterbach erfolgte: Dort kam der Schäferhund mit seinen beiden etwa 25 Jahre alten Haltern entgegen. "Er wurde an der Leine geführt", sagt die Mutter des Opfers. Bereits bei den vorderen Personen der leicht verzettelten Wandergruppe, reagiert er äußerst gereizt. Mit drohendem und aggressivem Knurren. "Der Halter hat den Hund dennoch nicht enger mit der Leine an sich gezogen", empört sich die Mutter.

Eine folgenschwere Entscheidung: Der Schäferhund zeigte sich immer aggressiver – und fiel von hinten über den Achtjährigen her, der in diesem Moment alleine ging, und biss zu. Tiefe Wunden am Arm und Kratzspuren am Rücken zeugen von dem Vorfall. "Er stand einfach da und hat geweint", sagt die Mutter.

Hundehalter: "Du Drecksköter"

Einer der Hundehalter sagte nur: "Du Drecksköter" – dann nahmen sie sofort Reißaus und flüchteten. "Wir konnten sie nicht zur Rede stellen", bedauert die Mutter. Schließlich musste sich die Familie zuerst um das Opfer kümmern, das stark blutete.

Der Junge musste anschließend in der Notaufnahme des Krankenhauses in Ludwigsburg behandelt werden. Dort wurde die Wunde ausgeschnitten und ausgespült und ein professioneller Verband angelegt. Anschließend erhielt er ein Antibiotikum, zudem musste das Wundsekret per Schlauch ablaufen. Das Wichtigste: "Es geht ihm gut, er ist hart im Nehmen", sagt seine Mutter. Wie er nun aber künftig auf Hunde reagieren wird, ist noch offen.

Anzeige gegen unbekannt

Die Familie erstattete eine Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei. Die wurde an die Hundeführerstaffel Rottweil weitergeleitet. Reaktionen kamen bislang noch keine, aber die Polizei ermittelt.

"Wir möchten die Menschen in und um Lauterbach vor diesem Hund warnen", sagt die Frau. Auch daher habe sie sich an die Öffentlichkeit gewandt.