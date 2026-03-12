Vorfall in Kehl: 54-Jährige Frau randaliert in Innenstadt

Nachdem am Mittwochnachmittag mehrere Notrufe bei der Polizei eingingen, wurde eine psychisch erkranke Frau in Gewahrsam genommen
Mehrere Verkehrsteilnehmer wählten am Mittwoch Nachmittag gegen 12.30 Uhr den Notruf und teilten mit, dass eine offenbar alkoholisierte wohnsitzlose Frau auf der Hauptstraße randalieren sowie Fahrzeuge anhalten und diese beschädigen würde. Laut einer Mitteilung der Polizei Offenburg befindet sich die 54-jährige Frau in einem psychischen Ausnahmezustand und ist polizeibekannt.