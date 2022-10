1 Ein Mann hat in Ginsheim-Gustavsburg einen Polizeihund gebissen (Symbolbild). Foto: imago/Eibner/Benjamin Horn/ Eibner-Pressefoto

In Hessen hat ein Mann während eines Einsatzes einen Polizeihund gebissen. Das Tier sei dabei nicht verletzt worden, teilte die Polizei in Darmstadt am Freitag mit. Demnach wurden die Beamten in der Nacht zu einem Streit zwischen zwei 29-jährigen Männern und einer 35-jährigen Frau nach Ginsheim-Gustavsburg gerufen. Bei einer anschließenden Kontrolle verhielt sich das Trio äußerst aggressiv.

Beamten können Dienst fortsetzen

Einer der beiden Männer wurde mit massiver körperlicher Gewalt überwältigt, um ihn festzunehmen. Bei seinem Widerstand biss er den eingesetzten Polizeihund. Ein Polizist wurde durch die Frau verletzt, weil sie ihm während der Festnahme des Manns mit der Faust ins Gesicht schlug. Zudem verletzte sie einen weiteren Beamten an der Hand. Beide konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Polizei erstattet Anzeige

Schließlich wurden die beiden Männer und die Frau festgenommen. Sie bekamen wegen ihres Alkoholkonsums Blut abgenommen und mussten den Rest der Nacht zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam bleiben. Gegen das Trio wurden Anzeigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.