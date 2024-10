Vorfall in Hechingen

1 Im Stadtgebiet von Hechingen wurden mehrere Autos geöffnet und durchwühlt. (Symbolbild) Foto: Strauch

In der Nacht zum Montag sind im Stadtgebiet von Hechingen mehrere geparkte Autos angegangen worden.









Wie im Laufe des Morgens entdeckt und gemeldet wurde, waren laut Angaben der Polizei am Steubenplatz, in der Löwenstraße, der Kantstraße sowie der Schloßackerstraße in Hechingen rund ein Dutzend Fahrzeuge auf noch unbekannte Art und Weise geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht worden.