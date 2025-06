Eine aufmerksame Zeugin hat in der Nacht zum Montag einen Einbrecher in das Hechinger Freibad bemerkt und durch laute Schreie verjagt.

Ein bislang unbekannter Täter war – nach Angaben der Polizei – gegen 1.45 Uhr über den Zaun auf das Gelände des Freibads in Hechingen gestiegen. Im Anschluss warf er das Fenster eines Kioskes ein und entwendete aus diesem Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Anschließend wollte der Unbekannte mit Waschbetonplatten in weitere Gebäude gewaltsam eindringen. Hierbei richtete er gehörigen Lärm an, so dass die Zeugin auf ihn aufmerksam wurde.

Der Einbrecher flüchtete daraufhin mit einem Fahrrad in Richtung Weiher. Der Mann ist etwa 175 cm groß und schlank. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke sowie eine Bluejeans.

Der Täter dürfte sich verletzt haben, da Blutspuren gesichert werden konnten. Der angerichtete Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.