Vorfall in Hagen: Vater vergnügt sich bei Prostituierter - 3-jähriger Sohn allein im heißen Auto

Vorfall in Hagen

1 Im im nordrhein-westfälischen Hagen hat sich ein Vater mit einer Prostituierten vergnügt und seinen dreijährigen Sohn im heißen Auto zurückgelassen (Symbolfoto). Foto: Gerhard Seybert - stock.adobe.com/Gerhard Seybert

Ein Mann hat sich im nordrhein-westfälischen Hagen bei einer Prostituierten vergnügt und seinen dreijährigen Sohn währenddessen im heißen Auto zurückgelassen. Der Junge wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei zeigte den Mann an.









Link kopiert



Ein Mann hat sich im nordrhein-westfälischen Hagen bei einer Prostituierten vergnügt und seinen dreijährigen Sohn währenddessen im heißen Auto zurückgelassen. Der Junge wurde durch Passanten befreit und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Hagen am Dienstag berichtete.