Vorfall in Freudenstadt: Frau wird auf offener Straße rassistisch beleidigt und bedroht

Vorfall in Freudenstadt

1 Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (Archivbild) Foto: Beyer

Viele Menschen mit Migrationshintergrund erleben immer wieder Rassismus – auch in Freudenstadt. Mit einem besonders drastischen Fall hat sich nun eine Betroffene an unsere Redaktion gewandt. Die Polizei ermittelt in dem Fall.









Link kopiert



Rassismus ist auch in Freudenstadt ein Problem. Das zeigt ein Fall, der sich offenbar Ende September in Freudenstadt vor einer Kampfsportschule zugetragen hat. Die betroffene Frau hat sich nun mit ihrer Geschichte an unsere Redaktion gewandt. Namentlich genannt werden, möchte sie nicht.