Vorfall in Frankfurt

1 65 Menschen erlitten einen Magen-Darm-Infekt (Symbolbild). Foto: imago images/Shotshop/Iordache Magdalena via www.imago-images.de

In Frankfurt haben dutzende Menschen nach einem Restaurant-Besuch einen Magen-Darm-Infekt erlitten. Grund dafür soll eine Gewürzpaste sein.















Link kopiert

Dutzende Menschen in Frankfurt am Main haben nach dem Besuch eines Restaurants einen Magen-Darm-Infekt erlitten. Mindestens 65 Gäste seien seit Anfang April betroffen gewesen, teilte die Stadt am späten Montag mit. Demnach wurde das Restaurant vor rund einer Woche geschlossen, nachdem das Ordnungsamt vor Ort Lebensmittelproben entnommen hatte. Die meisten Betroffenen seien von ihrer Erkrankung mittlerweile wieder vollständig genesen.

Probe wird im Labor untersucht

Der Betrieb sei zuletzt am 4. April routinemäßig durch die Lebensmittelüberwachung kontrolliert worden. Dabei sei nur wenig beanstandet worden. Lediglich die Benutzung einer Gewürzpaste, die in Deutschland nicht als verzehrfähig gelte, habe das Amt verboten.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass diese Paste weiter genutzt wurde und Ursache der Erkrankungen war. Eine Probe davon werde derzeit in einem Labor untersucht - Ergebnisse dazu standen noch aus. In Frage kämen zudem eine Erdnusssauce und ein Hähnchenpulver. Das Restaurant bleibe bis auf Weiteres geschlossen.