1 In der Flüchtlingsunterkunft in der Bismarckstraße in Bad Wildbad ist es zu einem Vorfall gekommen. Foto: Bernd Mutschler

In einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Wildbad hat es am Montagabend einen Vorfall gegeben. Schnell machten in der Stadt Gerüchte die Runde. Was ist dran?









Ein 30-Jähriger Mann ist offenbar bei einer Auseinandersetzung in der Flüchtlingsunterkunft in der Bad Wildbader Bismarckstraße am späten Montagabend verletzt worden. Zuerst berichtete die Pforzheimer Zeitung.