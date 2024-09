Vorfall in Florida: Medien: Verdächtiger nach versuchtem Attentat identifiziert

Washington - Nach dem mutmaßlich versuchten Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben die Sicherheitsbehörden US-Medien zufolge den Verdächtigen identifiziert. Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen 58-Jährigen aus dem US-Bundesstaat North Carolina handeln, der zuletzt nach Hawaii gezogen sei, wie unter anderem die "New York Times" unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Der Zeitung zufolge soll der Verdächtige sich mehrfach öffentlich für die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland eingesetzt haben. Ob es einen Zusammenhang zwischen seiner politischen Orientierung und dem Vorfall in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida gibt, ist offen. Dort wurde der mit einem Sturmgewehr bewaffnete Mann vom Secret Service aufgegriffen, die Personenschützer eröffneten das Feuer und nahmen den Mann kurze Zeit später auf einer Autobahn in der Nähe des Tatorts fest.

"Ich weiß nicht, was in Florida passiert ist, und ich hoffe, dass die Dinge nur aufgebauscht wurden", zitierte der Sender CNN den Sohn des Verdächtigen. "Er ist ein guter Vater und ein großartiger Mensch." Der Sender Fox News berichtete, dass der Verdächtige mehrfach in Konflikt mit dem Gesetz geraten sei.