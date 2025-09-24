Vorfall in Ettenheims Partnerstadt: Bruno Metz ist schockiert über Messerangriff in Benfeld

1 Französische Gendarmen und Polizeibeamte lassen Eltern von Schülern in die Schule. Foto: Bozon Ein 14-Jähriger griff im französischen Benfeld eine 66-jährige Lehrerin an und verletzte sich bei seiner Verhaftung selbst schwer.







Einem Zeugen zufolge habe es während des Unterrichts an der Tür geklopft. Als die Lehrerin öffnete, sei sie sofort angegriffen worden sein, berichtet die elsässer Zeitung „Les Dernières Nouvelles d’Alsace“. Die 66 Jahre alte Pädagogin kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Gendarmerie gegenüber der Deutschen Presseagentur sagte. In Lebensgefahr sei sie nicht. Nach dem Schüler wurde zunächst gesucht, ehe ein 14 Jahre alter Verdächtiger festgenommen wurde. Der Schüler habe sich bei der Festnahme selbst mit dem Messer am Hals verletzt.