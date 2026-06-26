Vorfall in Donaueschingen: Polizei nimmt stark alkoholisierten und aggressiven Mann in Gewahrsam

1 Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und brachte ihn schließlich in eine Fachklinik. (Symbolfoto) Foto: Marcus Brandt/dpa Am Donnerstag ist es in einer Gaststätte in Donaueschingen zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein stark alkoholisierter Mann Gäste und Personal gestört hatte.







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Am Donnerstag wurde gegen 18.30 Uhr ein 53-jähriger Mann, der stark alkoholisiert war, von Polizeibeamten in dem Lokal in der Bahnhofstraße angetroffen. Er soll Gäste und Personal wiederholt verbal angegangen und gestört haben. Auch gegenüber den eingesetzten Kräften verhielt er sich unmittelbar aggressiv und beleidigte die Polizisten.