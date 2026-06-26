Vorfall in Donaueschingen: Polizei nimmt stark alkoholisierten und aggressiven Mann in Gewahrsam
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Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und brachte ihn schließlich in eine Fachklinik. (Symbolfoto) Foto: Marcus Brandt/dpa

Am Donnerstag ist es in einer Gaststätte in Donaueschingen zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein stark alkoholisierter Mann Gäste und Personal gestört hatte.

Am Donnerstag wurde gegen 18.30 Uhr ein 53-jähriger Mann, der stark alkoholisiert war, von Polizeibeamten in dem Lokal in der Bahnhofstraße angetroffen. Er soll Gäste und Personal wiederholt verbal angegangen und gestört haben. Auch gegenüber den eingesetzten Kräften verhielt er sich unmittelbar aggressiv und beleidigte die Polizisten.

 

Da er den ausgesprochenen Platzverweis missachtete und weitere Störungen zu erwarten waren, wurde er aus dem Lokal verbracht. Im weiteren Verlauf zeigte der Mann laut Polizeiangaben weiterhin aggressives Verhalten, sodass er zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen werden musste.

Während der Fahrt im Streifenwagen äußerte der Mann Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung, sodass er in eine Fachklinik gebracht wurde.

 