Mercedes am Bahnhof beschädigt

Vorfall in Donaueschingen

1 Die Polizei sucht die mutmaßlichen Vandalen, die in Donaueschingen ein Auto beschädigt haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Der Parkplatz am Bahnhof in Donaueschingen ist zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag Ort einer Sachbeschädigung geworden.









Ein Unbekannter richtete an einem geparkten schwarzen Mercedes einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an.