1 Ein Löwe war aus seinem Käfig in Antalya ausgebrochen. (Symbolbild) Foto: Mohamed Messara/EPA/dpa In der Türkei entwischt ein Löwe aus seinem Käfig in einem Tierpark in der Touristenregion Antalya. Ein Mensch wird verletzt.







Antalya - In der türkischen Touristenhochburg Antalya ist ein Löwe aus einem Zoo ausgebrochen. Das Tier habe einen Feldarbeiter in etwa einem Kilometer Entfernung zum in der Gemeinde Manavgat gelegenen Tierpark angegriffen und verletzt, berichtete der Sender TRT. Nach mehreren Stunden der Suche wurde der Löwe namens Zeus von Einsatzkräften getötet.