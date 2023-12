1 Die Beamten konnten den 27-Jährigen schließlich überwältigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Zeugen melden am Dienstagmorgen einen Mann, der im Bereich des Rottenburger Bahnhofs herumschreit. Als die Polizei eintrifft, stellen sie einen 27-Jährigen fest, der mittlerweile nackt im Gleisbereich steht – dann eskaliert die Situation.









Ein 27 Jahre alter Mann soll sich am Dienstagmorgen in der Nähe des Bahnhofs in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) zunächst nackt und schreiend in den Gleisbereich haben und danach Einsatzkräfte bedroht und attackiert haben.