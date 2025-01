Bei einem Vorfall mit einem Fahrzeug im French Quarter in New Orleans sind nach Angaben der Stadt mindestens zehn Menschen gestorben und 30 weitere mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Einsatzkräfte reagierten vor Ort auf ein "Ereignis mit vielen Opfern", nachdem ein Fahrzeug in eine große Menschenmenge gefahren sei, teilte die US-Stadt mit.









