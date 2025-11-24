Vorfall in Blumberg Verkaufsautomat aufgebrochen und Bargeld gestohlen (red/pz) 24.11.2025 - 16:08 Uhr 1 Die Polizei sucht nach Dieben in Blumberg. (Symbol) Foto: Hildenbrand In Blumberg haben Unbekannte einen Verkaufsautomaten aufgebrochen und darin enthaltenes Bargeld gestohlen. Link kopiert Zeugen sucht die Polizei zu einem Aufbruch eines Verkaufsautomaten am Sonntagmorgen im Ortsteil Zollhaus. Wie die Polizei mitteilte, brachen um 1.38 Uhr Unbekannte den Automaten einer örtlichen Metzgerei in der Schaffhauser Straße auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 837830, entgegen.