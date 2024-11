1 Nachdem er in Bitz mehrfach auffällig war, wurde ein Mann in eine Fachklinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein offenbar psychisch auffälliger 32-Jähriger in Bitz seit Freitagvormittag entgegen.









Dem Mann wird laut Angaben der Polizei zur Last gelegt, gegen neun Uhr in einem Discounter in der Harthauser Straße in Bitz die Kassiererinnen beleidigt, Getränke entwendet und dabei mit einer entsprechenden Kiste einer Zeugin gegen die Hand geschlagen zu haben.