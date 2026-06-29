Vorfall in Bayern: Sechsjähriger ertrinkt in Naturbad

1 Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind noch in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa Ein Junge geht mit seinen Eltern in ein Naturbad und offenbar unbeaufsichtigt ins Wasser - obwohl er nicht schwimmen kann. Wenig später rufen zwei andere Kinder den Bademeister zu Hilfe.







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Schnaittenbach - Ein Sechsjähriger ist in einem Naturbad in Bayern ertrunken. Der Junge sei am Samstag mit seinen Eltern im Bad in Schnaittenbach in der Oberpfalz gewesen, aber nach ersten Erkenntnissen unbeaufsichtigt ins Wasser gegangen, obwohl er nicht schwimmen konnte, teilte die Polizei mit. Zwei andere Kinder hätten später den Bademeister zu Hilfe gerufen, weil sie den Jungen regungslos im Wasser sahen.